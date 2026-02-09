ATV ekranlarından dünyaya vicdan çağrısı: Aynı Yağmur Altında dizisinden anlamlı mesaj

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca sivilin ise yerinden edilmesine neden oldu. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu insanlık dramı sürerken, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi Aynı Yağmur Altında, yayınlanan ilk bölümüyle dikkat çekici bir mesaj verdi. Dizi, "Gazze'ye Özgürlük" vurgusuyla ekrana gelerek yalnızca bir hikâye anlatmakla kalmadı, yaşanan trajediye de güçlü bir şekilde dikkat çekti.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNDEN DÜNYAYA ANLAMLI MESAJ ATV EKRANLARINDAN YÜKSELEN ÖZGÜRLÜK SESİ Yıllar süren bombardımanlar ve kuşatma nedeniyle on binlerce masum sivil yaşamını yitirirken, milyonlarca insan ise evlerinden koparılarak zorunlu göçe mahkum edildi.

Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillerin hedef alındığı bu süreç, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yaşanan insanlık dramı dünyanın gözleri önünde tüm ağırlığıyla sürüyor.

Bu karanlık tablo devam ederken, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi Aynı Yağmur Altında, yayınlanan ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekti.