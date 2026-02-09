Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle atv'de! Rosa ve Ali’nin aşkının bedeli ağır olacak

İnsan hakları mücadelesi, sırlarla dolu bir geçmiş ve beklenmedik bir aşkı merkezine alan Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle 9 Şubat 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Baba Yapım imzalı dizide, Londra'da geçirdiği sarsıcı bir olay sonrası İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu Ali ile kesişirken, bu karşılaşma iki hayatı da geri dönülmez biçimde değiştiriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik anlatımıyla yapım, sezonun dikkat çeken yeni dizileri arasında yer alıyor.

Dizinin yapımını Baba Yapım üstlenirken, yapımcılık koltuğunda Osman Enes Yakut yer alıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı ve Işılsu Günday'ın yaptığı projenin tasarımı Hasan Burak Kayacı imzası taşıyor. Senaryo ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alındı.

İLK BÖLÜMDE HAYATLARI DEĞİŞTİREN KARŞILAŞMA Dizinin ilk bölümünde izleyici, Rosa'nın dramatik hikâyesine tanıklık edecek. Londra'da katıldığı bir protesto sırasında aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan Rosa, hayatının her an son bulabileceği gerçeğiyle yüzleşir. Tam bu süreçte, daha önce hiç tanımadığı babasından gelen gizemli telefon, onu geçmişiyle hesaplaşacağı bir yolculuğa sürükler.

İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir. Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskısı altında yaşarken, Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile sürdürmek zorunda kaldığı ilişki nedeniyle kendi hayatını kurmakta zorlanmaktadır. Rosa ile tanışması, Ali için uzun zamandır aradığı huzur ve duygusal yakınlığı beraberinde getirir.