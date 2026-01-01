Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı! Küçük kız önce sildi sonra öptü

Görenleri duygulandıran görüntülerin adresi Aksaray. Yolda yürüyen minik kızın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Yolda babası ile yürüyen küçük bir kız karla kaplı Türk bayrağını gördü. Bu duruma kayıtsız kalamayan minik kız bayrağın yanına gelerek önce sildi ve kardan arındırdı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖNCE SİLDİ ARDINDAN ÖPTÜ

Ardından bayrağa küçük bir öpücük konduran miniğin o anları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kameraya anbean yansıyan görüntüler hem takdir hem de beğeni topladı.

"İŞTE VATAN EVLADI"

Bazı kullanıcılar görüntülerin altına "Helal olsun, Seni yetiştiren anne babanın elinden öperim, İşte vatan evladı" şeklinde yorumlarda bulundu.