Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı! Küçük kız önce sildi sonra öptü

Aksaray'da yolda yürüyen küçük kızın o anları beğeni topladı. Yürüdüğü esnada karla kaplı Türk bayrağını gören minik kız kayıtsız kalamadı ve bayrağı kardan temizledi. Sildikten sonra Türk bayrağını öpen kızın o anları ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve duygulandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 18:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 18:49
TÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ DUYGULANDIRDI!

Görenleri duygulandıran görüntülerin adresi Aksaray. Yolda yürüyen minik kızın o anları sosyal medyada gündem oldu.

KÜÇÜK KIZIN BAYRAK HASSASİYETİ TAKDİR TOPLADI!

Yolda babası ile yürüyen küçük bir kız karla kaplı Türk bayrağını gördü. Bu duruma kayıtsız kalamayan minik kız bayrağın yanına gelerek önce sildi ve kardan arındırdı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖNCE SİLDİ ARDINDAN ÖPTÜ

Ardından bayrağa küçük bir öpücük konduran miniğin o anları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kameraya anbean yansıyan görüntüler hem takdir hem de beğeni topladı.

"İŞTE VATAN EVLADI"

Bazı kullanıcılar görüntülerin altına "Helal olsun, Seni yetiştiren anne babanın elinden öperim, İşte vatan evladı" şeklinde yorumlarda bulundu.

