Trafikte yeni dönem! EGM duyurdu: Trafikte kask ve eldiven zorunluluğu getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün itibari ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoser ile korunanlar hariç motosiklet sürücülerinin ve taşınan yolcuların koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale geldi.

Yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve 1 Ocak 2001'den sonra üretilen T3 kategorisindeki traktör sürücüleri için de yeni güvenlik ekipmanları olan koruyucu eldiven ve kask zorunlu halde getirildi.

EGM'nin sosyal medya hesabı üzerinden düzenlemeye ilişkin paylaşım yaptı (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

EGM'DEN YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

EGM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede gerçekleştirilen değişikliklere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmeliğin 'Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti' başlıklı 150. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 1 Ocak 2001'den sonra üretilen ve ATV olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların da koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu olacaktır.

Motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluk bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamamaktadır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek:47'de değişiklik yapılarak, engellilerin ve gazilerin talepleri halinde, araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü trafik denetleme birimleri tarafından verilen 'Engelli/Gaziler Park Kartı'nın e-Devlet sistemi üzerinden barkodlu ve karekodlu üretilebilmesine imkan sağlanmıştır."

EHLİYET VE TESCİL İŞLEMLERİNDE YENİ 'DİJİTAL' DÖNEM

Değişiklik, sadece koruyucu ekipmanlarla sınırlı kalmadı. Sürücü belgesi ve araç tescil işlemlerine ilişkin teknik düzenlemeler de güncellendi.