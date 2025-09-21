Haberler Tıkla Haberleri Tırmanış faciayla bitti! Dağcıdan acı haber

Tırmanış faciayla bitti! Dağcıdan acı haber

Kayseri'de tırmanış yaparken kayalıklardan düşen dağcı hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:39
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırlangıç Vadisi mevkiinde 4 kişilik bir grup dağcı sportif tırmanışa çıktı. Dağcılardan Nurettin Özcan (50) dengesini kaybederek kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ekibi ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nurettin Özcan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

