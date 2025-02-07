Telefonda verdiği cevap hayatını kabusa çevirdi!

Telefon dolandırıcı (AHABER ARŞİV)

"EVET" DEDİ HAYATI KARARDI!

Olayın başka bir boyutunun da telefon dolandırıcılığı olduğunu söyleyen Eren, "Telefonum çaldı. Arayan kişi, 'Ben Eynesil İlçe Emniyet Müdürü Halis Eren'le mi görüşüyorum?' diye sordu. O an duraksamadan 'Evet' dedim. Ardından, 'Ören Beldesi yol sapağında bulunan alışveriş marketinin üzerinde mi oturuyorsunuz?' diye sordu. Yine 'Evet' dedim. Ancak o an şüphelendim ve 'Siz kimsiniz?' diye sordum. İsmini söyleyemeyince tepki gösterdim ve telefon kapandı" şeklinde konuştu.

Eren, ağızdan çıkan "evet" kelimesinin montajla kesip yapıştırarak sahte onaylar oluşturabildiklerine dikkat çekerek "Sonradan fark ettim ki, bu dolandırıcılar ağızdan çıkan 'evet' kelimelerini istedikleri yerlerde kesip yapıştırarak kullanabiliyorlar. Örneğin, '550 bin lira kredi çektiniz, kabul ediyor musunuz?' sorusuna verdiğim 'evet' yanıtı gibi sahte bir onay oluşturabiliyorlar" dedi.