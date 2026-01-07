Haberler Tıkla Haberleri Suç makinesi kadınlar yakalandı! Mağaza mağaza gezip soymuşlar

İstanbul’un farklı semtlerindeki mağazalara müşteri gibi girerek hırsızlık yapan, semte göre kılıktan kılığa bürünen iki suç makinesi kadın hırsız polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği ve çok sayıda mağazayı hedef aldığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:30
İstanbul'da hırsızlara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli operasyonlar düzenleniyor. İlk olay 18 Aralık 2025 günü meydana geldi. Fatih'te bir AVM içerisinde alışveriş yapan S.I.'nin, içinde yaklaşık 1 milyon 300 bin bulunan çantasının çalındığı belirlendi.

PEŞ PEŞE HIRSIZLIKLAR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, 22 Aralık günü Sarıyer'de bir AVM'de A.M.R.'nin çantasından cep telefonu, 600 euro ve 8 bin TL parasının çalındığı tespit edildi.

Ardından 23 Aralık 2025 günü Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi 2190 Sokak üzerinde kurulan Salı Pazarı'nda, F.Ç. adlı kişinin cep telefonu çalındı. Aynı gün yine Bağcılar'da girdikleri G.M. adlı kişinin evinden 1 adet bileklik, 4 parça küpe, 2 adet yüzük, 100 dolar ve 13 bin TL para çalındı.

AYNI KADINLAR

Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde tüm bu olayları gerçekleştiren hırsızların iki kadın olduğu belirlendi. Görüntülerdeki iki kadının, bu dört olayda da aynı kişiler olduğu saptandı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin 31 yaşındaki Eda P. ile 37 yaşındaki Asya T. olduğu belirlendi.

SUÇ MAKİNELERİ ÇIKTI

Derinleştirilen soruşturmada iki şüpheli kadının, hırsızlık amacıyla Sarıyer bölgesinde bulundukları belirlendi. Harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonla iki şüpheli kadını yakaladı.

Yapılan incelemede Eda P.'nin 127, Asya T.'nin ise 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

