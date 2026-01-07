Suç makinesi kadınlar yakalandı! Mağaza mağaza gezip soymuşlar

Semt semt hırsızlık yapan şahıslar

AYNI KADINLAR

Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde tüm bu olayları gerçekleştiren hırsızların iki kadın olduğu belirlendi. Görüntülerdeki iki kadının, bu dört olayda da aynı kişiler olduğu saptandı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin 31 yaşındaki Eda P. ile 37 yaşındaki Asya T. olduğu belirlendi.