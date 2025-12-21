Haberler Tıkla Haberleri Sokak ortasında kadını katletti! Elini kolunu sallayarak uzaklaştı

Cani şahıs boşanma aşamasındaki eşini kızının yanında korkunç şekilde öldürdü. O kan donduran anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı erkeğin elini kolunu sallayarak soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı görüntüler tepki çekti.

21.12.2025
ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK UZAKLAŞTI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir şahsın boşanma aşamasındaki eşini kızının yanında bıçaklayarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

EŞİNİ KIZININ YANINDA ÖLDÜRÜP KAYIPLARA KARIŞTI

BOĞAZINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olay, önceki gün Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklamıştı.

Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralanmış ve küçük kız annesini kanlar içerisinde görerek sinir krizleri geçirmişti.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK UZAKLAŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emine Aluç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan vahşet anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülere, eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A.'nın elini kolunu sallayarak soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı yansıdı. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı arama çalışma başlattı

