SGK’dan dev hamle: Sağlık sistemine 110 milyar TL’lik güç takviyesi

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerine vatandaşların daha etkin ve kapsamlı hizmet alabilmesi için sağlık hizmetlerine 110 milyar liralık iyileştirme yapıldığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ila yüzde 55 oranında artış sağladık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artış gerçekleştirdik. Bu düzenlemelerle, bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme sağladık. Herkes için daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF: İHA

IŞIKHAN: ÖNEMLİ BİR İYİLEŞTİRMEYİ TAMAMLAMIŞ OLDUK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."