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Sarıyer'de korku dolu anlar! Evde patlama sonrası yangın

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir olay meydana geldi. Evin kazan dairesinde patlama sonrası çıkan yangın hızla yayılarak binayı kül ederken, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki binalara ve ormana yayılması önlendi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:23
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Sarıyer’de korku dolu anlar! Evde patlama sonrası yangın

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta iki katlı müstakil evde çıktı.

Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)

Edinilen bilgiye göre, evin alt katında bulunan kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst kata ve dışarıda bulunan kömürlük ile kümese sıçradı.

Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yangın, bu sırada ormanlık alana da sirayet etti. İtfaiye ekipleri bir yandan çevredeki evlerde bulunan vatandaşları tahliye ederken diğer yandan alevlere müdahale etti.

Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken müstakil ev ve kümes de büyük çapta hasar oluştu.

Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)
Ekipler, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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