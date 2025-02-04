Sarıyer’de korku dolu anlar! Evde patlama sonrası yangın

Edinilen bilgiye göre, evin alt katında bulunan kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst kata ve dışarıda bulunan kömürlük ile kümese sıçradı.

Sarıyer'de 2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı (DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yangın, bu sırada ormanlık alana da sirayet etti. İtfaiye ekipleri bir yandan çevredeki evlerde bulunan vatandaşları tahliye ederken diğer yandan alevlere müdahale etti.