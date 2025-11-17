Haberler Tıkla Haberleri Sahilde dehşete düşüren manzara! Vatandaşlar fark etti ekipler alarma geçti

Sahildeki vatandaşlar deniz kıyısında gördükleri manzara ile şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda ise acı detay ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:45
Kan donduran olayın adresi Ordu'nun Ünye ilçesi oldu. Olay, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın bedeni gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu belirlendi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde kadına ait olduğu kıyafetler buldu.

İNCELEME YAPILDI BULGUYA RASTLANMADI

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekipler, deniz kıyısında genç kadına ait başka ipuçları araştırmak üzere yaklaşık 1 saat süren arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliye Yılmaz (40), daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

