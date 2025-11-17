Sahilde dehşete düşüren manzara! Vatandaşlar fark etti ekipler alarma geçti

Fotoğraf-İHA

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın bedeni gördü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu belirlendi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde kadına ait olduğu kıyafetler buldu.