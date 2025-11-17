Haberler Tıkla Haberleri Çocukların tabanca şakasında kanlı son! Korkunç şekilde can verdi

Kan donduran olayın adresi Kahramanmaraş.14 yaşındaki bir çocuk, tabanca ile şakalaştığı arkadaşını kazara silahla vurdu. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. 14 yaşındaki çocuk ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 22:38 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 22:48
Kahramanmaraş'ta bir çocuk, şakalaştığı arkadaşını kazara silahla vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.K, aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Ö.'yü babasına ait iş yerinin ofisinde oturdukları sırada tabancayla şakalaşırken kazara vurdu.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

