Çocukların tabanca şakasında kanlı son! Korkunç şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ta bir çocuk, şakalaştığı arkadaşını kazara silahla vurarak ölümüne neden oldu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.