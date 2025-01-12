Polis ve alkollü sürücü arasında güldüren diyalog: Herhalde abi işe yeni girdi

Yapılan kontrollerin ardından ceza işlemleri için polis otosu başına getirilen Ç.A., sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Yöresel üslubu, esprileri ve rahat tavırları ile genç sürücü hem polisi hem de arkadaşını güldürdü. Yöresel üslubu ve doğaçlamasıyla da gülümseten gencin polis ile diyalogu da kameraya yansıdı.

Polisten kaçan sürücü yakalanınca esprileriyle güldürdü | İHA

"HERHALDE ABİ İŞE YENİ GİRDİ"

Polisin açıklama yapmasına rağmen "Benim ehliyetimi ver de gideyim abi" diyen alkollü sürücü, özel telefonuyla mesajlaşan polis memurunun telefon yazışmalarına bakarak, "Sana bakıyordum ne yazıyorsun diye. Ben yazayım mı? Yapmasan iyiydi ama" dedi. Polis ceza ve tutanak yazdığı sırada esprilerine devam eden genç, "Valla abi 100 lira param var. Nasıl gideceğim diye onu düşünüyorum. O kadar para yazdın da. Detaylı o kadar yazıyorsun da. Yazma ne yapacaksın da. 6 ay aldı ehliyeti, 'Vermem' diyor. Abi daha hala yazıyor. Bana yazmasa keşke. Herhalde abi işe yeni girdi, yazıyor da. Aksaray'a geldim gezmeye, ben geri gideyim ne yapayım da. Sen beni gördün, ben seni gördüm, gideyim" dedi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267, saygısızca araç kullanmaktan 993 ve 'dur' ikazına uymamaktan 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 12 bin 427 lira ceza kesildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücünün aracı yanında bulunan arkadaşına teslim edildi.