Özel dedektif başına bela oldu: 7 milyonluk olayın altından şantaj çıktı

İstanbul'da bir kadın, eşi tarafından aldatıldığını düşünerek internet üzerinden özel dedektif arayışına girdi ve farklı zamanlarda toplamda 7 milyon lirasını kaptırdı. Sözde dedektifler kadına, eşinin cep telefonunda silinen mesajları geri getirebileceklerini vadederek 3 adet dedektiflik paketi almalarını sağladı. Yaşanan olayda talihsiz kadının şantaja uğradığı ortaya çıktı.
TIKLADIĞI LİNK 7 MİLYON LİRASINDAN ETTİ
Mağdur kadın arama motorundan "Özel dedektif ve dijital takip hizmetleri" başlıklı bir linke tıkladı ve özel dedektif olarak kendini tanıtan şüpheliler ile iletişime geçti. Sahte dedektifler kadını ikna ederek güvenini kazandı ve 3 paket halinde dedektiflik paketi almasını istedi. Talihsiz kadın, ödemeyi yapmasının ardından dedektiflik hizmetinden istediği sonucu alamayınca vazgeçti ve hayatının kabusunu yaşadı.
EŞİNE ANLATIRIZ DİYEREK TEHDİT ETTİLER
Sabah'ın haberine göre sahte dedektif çetesi, hizmetten memnun kalmayan kadını kararından vazgeçiremeyince sıkıştırmaya başladı. Çete "Özel hayatı ihlal ettin, bunu eşine ve çevrene anlatırız" diyerek talihsiz kadını tehdit etti ve yaptıkları şantajla farklı zamanlarda toplamda 7 milyon lirasını aldı.
Talihsiz kadın soluğu emniyette alarak sahte dedektiflerden şikayetçi oldu.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma da dolandırıcılık ağının çete liderinin kolunda alçı olduğu tespit edilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda kolu alçıya alınan çete lideri ile birlikte toplamda 7 şüpheli tutuklandı.
DEDEKTİFİ TUTAN DA SUÇLU SAYILIYOR
Yaşanan dedektiflik tuzağının ardından Türkiye'de konu oldukça merak edilmeye başlandı ve ülkemizde özel dedektiflik yasası bulunmuyor. TBMM tarafından 1994'te hazırlanan 3963 sayılı Özel Dedektiflik Yasası, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine doğrudan müdahale edeceği ve kişi güvenliği açısından tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle veto edildi.
Türk Ceza Kanunu'nda da özel dedektif tutmakla ilgili doğrudan bir suç tanımı mevcut değil. Ancak dedektifin yaptığı eylemler TCK kapsamındaki suçlara girerse, onu tutan kişi de suçlu sayılıyor.