Özel dedektif başına bela oldu: 7 milyonluk olayın altından şantaj çıktı

İstanbul'da bir kadın, eşi tarafından aldatıldığını düşünerek internet üzerinden özel dedektif arayışına girdi ve farklı zamanlarda toplamda 7 milyon lirasını kaptırdı. Sözde dedektifler kadına, eşinin cep telefonunda silinen mesajları geri getirebileceklerini vadederek 3 adet dedektiflik paketi almalarını sağladı. Yaşanan olayda talihsiz kadının şantaja uğradığı ortaya çıktı.

TIKLADIĞI LİNK 7 MİLYON LİRASINDAN ETTİ

Mağdur kadın arama motorundan "Özel dedektif ve dijital takip hizmetleri" başlıklı bir linke tıkladı ve özel dedektif olarak kendini tanıtan şüpheliler ile iletişime geçti. Sahte dedektifler kadını ikna ederek güvenini kazandı ve 3 paket halinde dedektiflik paketi almasını istedi. Talihsiz kadın, ödemeyi yapmasının ardından dedektiflik hizmetinden istediği sonucu alamayınca vazgeçti ve hayatının kabusunu yaşadı.