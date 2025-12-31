Haberler Tıkla Haberleri Özcan Deniz "Yalan mı" adlı şarkısında ek almış ya da almamış şekilde toplam kaç kez "yalan" der?

'Özcan Deniz 'Yalan mı' adlı şarkısında ek almış ya da almamış şekilde toplam kaç kez 'yalan' der?'' sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:18

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her bölümünde olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken yarışmada yöneltilen sorular da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yayının ardından birçok soru, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

A Haber Foto Arşiv SORU:Özcan Deniz "Yalan mı" adlı şarkısında ek almış ya da almamış şekilde toplam kaç kez "yalan" der?