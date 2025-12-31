Haberler Tıkla Haberleri Özcan Deniz "Yalan mı" adlı şarkısında ek almış ya da almamış şekilde toplam kaç kez "yalan" der?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her bölümünde olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken yarışmada yöneltilen sorular da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yayının ardından birçok soru, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

SORU:Özcan Deniz "Yalan mı" adlı şarkısında ek almış ya da almamış şekilde toplam kaç kez "yalan" der?

A:23
B:33
C:43
D:53

ÖZCAN DENİZ YALAN MI ŞARKI SÖZLERİ

Seninle yıllar yılı kadere karşı durdum

Bu sevda denizinde demek bizde boğulduk

Kaç gece sabahladık uykulardan uyandık

Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi

Islandık

Senin için ağladım yalan mı yalan mı

Diz çöküpte yalvardığım yalan mı yalan mı

Gençliğimi harcadığım yalan mı yalan mı

Yalanmış meğer

Boş yere harap ettin kalbimdeki yerini

Sen vurdun yüreğimi sevda ümitlerimi

Kaç gece sabahladık uykulardan uyandık

O yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık

Benim yaralı kalbim

Güneşin battığı yer

Bakışların ışık olsun

Bana biraz ümit ver

Soframda ekmeğindim

Dudağımda yemindin

Hani yıllar geçse bile

Sen yalnızca benimdin

Senin için ağladığım yalan mı

Senin için yalvardığım yalan mı

Sabahlara kadar uyumadım yalan mı

Gençliğimi harcadığım yalan mı

Ne olur söyle

