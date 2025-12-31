ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her bölümünde olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken yarışmada yöneltilen sorular da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yayının ardından birçok soru, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.
SORU:Özcan Deniz "Yalan mı" adlı şarkısında ek almış ya da almamış şekilde toplam kaç kez "yalan" der?
A:23
B:33
C:43
D:53
ÖZCAN DENİZ YALAN MI ŞARKI SÖZLERİ
Seninle yıllar yılı kadere karşı durdum
Bu sevda denizinde demek bizde boğulduk
Kaç gece sabahladık uykulardan uyandık
Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi
Islandık
Senin için ağladım yalan mı yalan mı
Diz çöküpte yalvardığım yalan mı yalan mı
Gençliğimi harcadığım yalan mı yalan mı
Yalanmış meğer
Boş yere harap ettin kalbimdeki yerini
Sen vurdun yüreğimi sevda ümitlerimi
Kaç gece sabahladık uykulardan uyandık
O yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık
Benim yaralı kalbim
Güneşin battığı yer
Bakışların ışık olsun
Bana biraz ümit ver
Soframda ekmeğindim
Dudağımda yemindin
Hani yıllar geçse bile
Sen yalnızca benimdin
Senin için ağladığım yalan mı
Senin için yalvardığım yalan mı
Sabahlara kadar uyumadım yalan mı
Gençliğimi harcadığım yalan mı
Ne olur söyle