Online bilette fırtına: Metro Turizm Obilet'ten atıldı!

Dijital otobüs bileti satışında tekelleşme tartışmaları alevlendi. Metro Turizm, Obilet tarafından sistem dışına itildi. Sektör temsilcileri haksız rekabetten şikâyetçi. Konuya ilişkin konuşan Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Av. Umut Kahraman, "Karşılıklı müzakereleri sürdürürken ilgili platform hiçbir objektif kritere dayanmadan 31 Temmuz perşembe günü bizi platform dışına attı" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA Giriş Tarihi: 03.08.2025 20:46 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 20:47 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye'nin önde gelen otobüs firmalarından Metro Turizm, dijital bilet satış platformu Obilet tarafından sistemden çıkarıldı. Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Av. Umut Kahraman, yaşananların hiçbir objektif kritere dayanmadığını belirterek ciddi ekonomik zarar yaşadıklarını ifade etti. Obilet'in daha önce Rekabet Kurulu tarafından uyarıldığı ve yüksek komisyon oranlarıyla sektörü zora soktuğu iddiaları ise krizin boyutunu gözler önüne serdi. Taşımacılık sektörü tekelleşme endişesiyle ayağa kalktı. Dijital otobüs bileti satış platformunun tekelleşmeye gittiği iddiaları taşımacılık sektörünü karıştırdı. Rekabet Kurulu tarafından daha önce uyarı alan ve büyük hissesi Fransızlara satılan Obilet'in Türkiye'deki firmalara uyguladığı yüksek komisyon oranları ve tek taraflı kararları sektörde tepkilere yol açtı. Son olarak Türkiye'nin en büyük yolcu taşıma firmalarından biri olan Metro Turizm, dijital otobüs bileti satış platformu sistemi üzerinden satıştan çıkarıldı.

FOTOĞRAF: İHA "31 TEMMUZ'DA PLATFORM DIŞINA İTİLDİK" Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Umut Kahraman, "Metro Turizm 1992'de kurulmuş, yaklaşık 33 yıllık bir firma. Yıllar boyunca da sektörü domine etmiş, açık ara en fazla yolcu taşıyan firmalardan biri olmuş. Çevrimiçi satış platformları da malumunuz olduğu üzere online bilet satılan platformlardır ve bütün firmalar da burada biletlerini satışa sunuyorlar. Bu ilgili platform firmalardan bilet karşılığında belli bir komisyon alıyor. Ancak firmalarla bu platform arasında platformun sahibi olan şirket arasında dönem dönem anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Son dönemde de bu anlaşmazlıklar arttı. Çünkü biletlerin satışı karşısında aldığı komisyon bedellerini arttırmaya çalıştı. Bu manada bu sektörden ekmek yiyen sadece otobüs firmaları değil, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren otogarlarda ve şehir içlerinde acentelerimiz var. Bunlar personel istihdam ediyorlar ve istihdama ciddi manada katkı sağlayan acentelerdir. Tabii bu hak edişin paylaşımı noktasında adaletsizlikler olabiliyor. En sonunda biz bunlarla ilgili karşılıklı müzakereleri sürdürürken, ilgili platform hiçbir objektif kritere dayanmadan 31 Temmuz perşembe günü bizi platform dışına attı. Bu durum haksız ve yıkıcı bir rekabete neden oldu ve ciddi ekonomik zararımız oluştu. Çünkü temmuz ayı ve ağustos ayı karayolu taşımacılık sektörünün en pik noktaya ulaştığı, talebin çok yoğun olduğu ve buna uygun olarak da arzının arttığı bir dönemdir. "SÜRECİ REKABET KURULUNA TAŞIDIK" Böyle bir dönemde yolcularımız ilgili online satış platformundan bizim Metro Turizm biletlerine ulaşamadılar. Biz de bu süreci ivedilikle Rekabet Kuruluna taşıdık ve Rekabet Kuruluna taşıyarak tedbir talebinde bulunduk. Bu haksız ve yıkıcı rekabete sebep olan platformun uygulamasına son verilmesini ve Metro Turizm'in tekrar platforma dahil edilmesini talep ettik. Bu başvurumuzla ilgili hafta başında netice bekliyoruz. Süreç şu anda bundan ibaret. Bunun haricinde tabii bunun ciddi manada bize bir ekonomik yükü olacak. Hatta bu platformun sektördeki ağırlığı öyle bir seviyeye geldi ki, 33 yıllık bir firma olmamıza rağmen seferlerimizi durdurmak, hatta kapatmak noktasına dahi gelebiliriz. Bu manada da bunun ekonomik sonuçları tabii ki çok ağır olacaktır. Bu noktada biz Rekabet Kurulundan acil manada bir tedbir ve devamında da işin esasına yönelik bir karar bekliyoruz. Tabii ki bizim anlaşmazlık gibi bir durumumuz yok. Daha önce de aramızda böyle ihtilaflar oldu. Bunları karşılıklı müzakerelerle hallettik ama bu sefer hiç masaya gelmeden direkt sorgusuz sualsiz yani rekabet hukukuna da, ticaret hukukuna da açıkça aykırı bir şekilde, centilmenliğe de aykırı bir şekilde bizi tamamen platform dışına ittiler. Şu anda yolcularımız bize ulaşamadıkları için rakiplerimizden bilet almayı tercih ediyorlar. Bu da bizim seferlerimizi şu anda doluluk oranlarımızı ciddi manada etkiledi. Yüzde 40, 45'e yakın düşüşler oldu. Sektörden diğer firmalardan aldığımız duyumlara göre ilgili platform onların da komisyonlarını artırmak istedi. İlgili platformun komisyonu artırmayan diğer firmaları da platform dışına atmakla tehdit ettiği konusunda da sektörün çatı kuruluşu federasyona şikayetler geldiğini biliyoruz. Rekabet Kuruluyla irtibata geçtiğimizde de ilgili firmayla alakalı başka daha önce de yapılmış şikayetler olduğunu biliyoruz. Bu manada kendilerinin yakın zamanda verdikleri bir taahhüt var. Kurula o taahhüttü de ihlal ettiklerini söyleyebiliriz. Şu an itibarıyla Metro Turizm'in sorgusuz sualsiz platformdan atılmasının ekonomik boyutu ciddi rakamlara ulaştı. Bunun da telafisi güç ve imkansız zararlara neden olacağı malumunuzdur. Bu noktada biz bir an evvel tedbir kararının çıkmasını, o süreçte de tedbir kararı çıkmadan da platforma tekrar geri dönmenin yollarını arıyoruz" dedi.