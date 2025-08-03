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İstanbullunun metrobüs çilesi! Arızalandı vatandaş isyan etti: Çözüm istiyoruz artık

İstanbul'da sık sık metrobüs arızalarının yaşanması vatandaşları bezdirmiş durumda. Seyir halindeki metrobüs arızalanınca Cevizlibağ durağına çekildi. İndirilen yolcular durum isyan ederken şoförün yolculuk esnasında telefonla konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir vatandaş çözüm istediklerini belirterek "Metrobüs arıza yaptı, bizi aşağıya indirdiler. Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. " dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 03.08.2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 20:15
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İSTANBUL’UN METROBÜS ÇİLESİ İSYAN ETTİRDİ: ÇÖZÜM İSTİYORUZ

İstanbul'da arızalanan metrobüs Cevizlibağ durağına çekilerek, yolcular indirildi. Durakta yoğunluk oluşurken, şoförün yolculuk esnasında telefonla konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'DA METROBÜS ARIZASI

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Cevizlibağ metrobüs durağına seyir halindeki 34 TR 6170 plakalı metrobüs aniden arızalandı. Şoför metrobüsü durdurarak, yolculara teknik bir sorun yaşandığını bildirdi.

Arızanın ardından metrobüs durağa çekilip, yolcular indirildi. Yolcular bir süre durakta bekledikten sonra gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arıza nedeniyle durakta kısa süreli yoğunluk oluştu. Arıza öncesi şoförün telefonla konuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Şenol, "Metrobüs arıza yaptı, bizi aşağıya indirdiler. Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. Şoför telefonla görüşüyordu, fren sistemi arızaya girdi. Kimse bedava binmiyor ki herkes parasını ödüyor. Ek sefer de koymuyorlar, insanlar üst üste gidiyor. Birçok vatandaş istediği saatte işe gidemiyor" dedi.

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