Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki hali ortaya çıktı!

Diyarbakır'da katledildikten sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'ne bırakılan Narin Güran cinayeti Türkiye'yi derinden sarstı. Cinayete ilişkin cevapsız kalan birçok soru hala cevaplanmayı beklerken tutuklu olan anne Yüksel Güran'ın cezaevinden son haline ilişkin bir fotoğrafı ortaya çıktı. Çocuklarıyla birlikte ziyaret sırasında fotoğraf çekilen anne Yüksel Güran'ın bitkin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 20.05.2025 01:44 PAYLAŞ ABONE OL

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin Güran cinayeti kapsamında tutuklanan anne Yüksel Güran cezaevindeki hali ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Fotoğraf-ahaber.com.tr Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti. ANNE AĞABEY VE AMCA GÜRAN'A MÜEBBET HAPİS Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.