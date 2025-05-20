Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın cezaevindeki hali ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin Güran cinayeti kapsamında tutuklanan anne Yüksel Güran cezaevindeki hali ortaya çıktı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.
ANNE AĞABEY VE AMCA GÜRAN'A MÜEBBET HAPİS
Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.
Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.
ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN CEZAEVİNDEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre Erzincan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan anne Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı. Cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıkan tutuklu Yüksel Güran'In oğlu Baran Güran ve diğer çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafta bitkin ve üzüntülü hali ise dikkatlerden kaçmadı.