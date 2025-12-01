Haberler Tıkla Haberleri Muğla'da Neslinur'un ölümünde dehşete düşüren gelişme: Evde siyanür tespit edildi

Geçtiğimiz günlerde evde tavuk yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünde korkunç bir detay ortaya çıktı. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin ikamet ettiği evde siyanür maddesine rastlandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede korkunç detay ortaya çıktı.

FENALAŞAN KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım'da aynı aileden Neslinur Topal (18), Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal isimli üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması üzerine derhal Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DİĞER 2 KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Burada yapılan acil müdahalenin ardından genç kız, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslinur Topal hayatını kaybetti. Diğer kardeşler Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal'ın ise bilinçlerinin açık olduğu ancak zehirlenme şüphesiyle hayati tehlikelerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD personeli tarafından zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla olay yerinde inceleme yapıldı.

EVDE SİYANÜRE RASTLANDI!

Yapılan çalışmalarda kardeşlerin ikamet ettiği evde siyanür maddesi tespit edildi. AFAD ekipleri, siyanürün kaynağının belirlenmesi amacıyla evin kendisinden ve ikametin hemen bitişiğinde bulunan un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer ürünlerden numuneler aldı.

Alınan numuneler, gerekli kimyasal incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

