Yediği tavuk sonrası hayatını kaybeden Neslinur’un ölümünde korkunç detay! Siyanür iddiası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, genç kızın yaşadığı evde AFAD ve bilirkişi heyeti tarafından inceleme gerçekleştirildi.
NESLİNUR HAYATINI KAYBETTİ 2 KARDEŞİN TEDAVİİS SÜRÜYOR
Seydikemer Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde rahatsızlanan üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kardeşin tedavisi ise devam ediyor.
EVDEKİ İNCELEMEDE KAN DONDURAN İHTİMAL
Meydana gelen zehirlenme olayının ardından genç kızın yaşadığı evde AFAD ekipleri ve bilirkişi heyeti tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi.
FARE ZEHRİ VE SİYANÜR DETAYI!
Tarım, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.
Öte yandan, Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi. Yaşanan olayın kesin nedeninin, gelecek ekibin gerçekleştireceği ayrıntılı analizlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.