Yediği tavuk sonrası hayatını kaybeden Neslinur’un ölümünde korkunç detay! Siyanür iddiası

Fotoğraf-DHA

FARE ZEHRİ VE SİYANÜR DETAYI!

Tarım, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.



Öte yandan, Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi. Yaşanan olayın kesin nedeninin, gelecek ekibin gerçekleştireceği ayrıntılı analizlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.