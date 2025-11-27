Haberler Tıkla Haberleri Yediği tavuk sonrası hayatını kaybeden Neslinur'un ölümünde korkunç detay! Siyanür iddiası

Yediği tavuk sonrası hayatını kaybeden Neslinur'un ölümünde korkunç detay! Siyanür iddiası

Son günlerde yaşanan peş peşe zehirlenme vakaları sonrası Muğla'da evde tavuk yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Neslinur Topal hayatını kaybetti. Acı olay sonrası yapılan incelemede fare zehri bulunan evdeki koşullar nedeniyle farklı tepkimeye girerek oluşturduğu ihtimal ise dehşete düşürdü. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2025 23:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 00:02
ABONE OL
Yediği tavuk sonrası hayatını kaybeden Neslinur’un ölümünde korkunç detay! Siyanür iddiası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından, genç kızın yaşadığı evde AFAD ve bilirkişi heyeti tarafından inceleme gerçekleştirildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

NESLİNUR HAYATINI KAYBETTİ 2 KARDEŞİN TEDAVİİS SÜRÜYOR

Seydikemer Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde rahatsızlanan üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kardeşin tedavisi ise devam ediyor.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

EVDEKİ İNCELEMEDE KAN DONDURAN İHTİMAL

Meydana gelen zehirlenme olayının ardından genç kızın yaşadığı evde AFAD ekipleri ve bilirkişi heyeti tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

FARE ZEHRİ VE SİYANÜR DETAYI!

Tarım, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlilerinin yaptığı ön değerlendirmede, evde fare zehri bulunduğu, evin alttan ısıtma sistemine sahip olduğu ve bu koşulların fare zehri ile ısı arasında tepkime oluşarak siyanür benzeri bir etki yarattığının belirlendiği öğrenildi.

Öte yandan, Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi. Yaşanan olayın kesin nedeninin, gelecek ekibin gerçekleştireceği ayrıntılı analizlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA