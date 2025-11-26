Haberler Tıkla Haberleri Muğla'da zehirlenme şüphesinde acı haber! Tavuk yemeği yiyen 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tavuk yemeği yiyen kardeşlerden acı haber geldi. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise tedavisi sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:49 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:19
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten Neslinur Topal (18) hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

