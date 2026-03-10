Haberler Tıkla Haberleri Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik 'dolandırıcılık' sorusu stüdyoyu kilitledi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın enerjik sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 9 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde, aslen Sudan kökenli olan ve Aydın'da yaşayan Onur Ater'in sergilediği performans geceye damga vurdu. Hayat hikayesi ve bilgisiyle takdir toplayan Ater, birbiri ardına verdiği doğru cevaplarla 300.000 TL'lik baraj sorusuna kadar ulaştı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği o anlarda, dünya tarihine geçen ilginç bir dolandırıcılık sorusu yarışmacının kaderini belirledi.