Milyoner'de nefes kesen anlar! 300 bin TL'lik 'dolandırıcılık' sorusu stüdyoyu kilitledi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın enerjik sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 9 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde, aslen Sudan kökenli olan ve Aydın'da yaşayan Onur Ater'in sergilediği performans geceye damga vurdu. Hayat hikayesi ve bilgisiyle takdir toplayan Ater, birbiri ardına verdiği doğru cevaplarla 300.000 TL'lik baraj sorusuna kadar ulaştı. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği o anlarda, dünya tarihine geçen ilginç bir dolandırıcılık sorusu yarışmacının kaderini belirledi.

9 Mart akşamı yarışmaya katılan Onur Ater, hayat hikayesi ve mücadele dolu geçmişiyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yarışmaya Aydın'dan katılan 39 yaşındaki Onur Ater, samimiyeti ve hayat mücadelesiyle kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazandı.

İzmir doğumlu olan ve 15 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren lise mezunu Ater, yarışmaya katılma amacını yeni bir başlangıç yapmak olarak açıkladı.

Stüdyoda eşi Sevinç Ater'in heyecan dolu bakışları altında ter döken Onur Ater, "Yarışmaya yeni bir hayat sürmek istediğim için katıldım" sözleriyle hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

Kaynarca'nın sorularını soğukkanlılıkla yanıtlayan yarışmacı, adım adım büyük ödüle yaklaştı.

MİLYONER'E DAMGA VURAN DOLANDIRICILIK SORUSU

300 BİN TL'LİK SORUDA TARİHİ DOLANDIRICI: VICTOR LUSTIG

Birbirinden zorlu aşamaları başarıyla geçen Onur Ater, 300.000 TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

İŞTE O SORU:

Victor Lustig, 1920'lerde kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp hurdacılara hangisini iki defa satmasıyla ünlü bir dolandırıcıdır?

A-) Özgürlük Heykeli
B-) Eyfel Kulesi
C-) Golden Gate Köprüsü
D-) Galata Köprüsü

KARAR ANI: RİSKE GİRMEDİ

Soru ekranlara geldiğinde stüdyoda adeta sessizlik hakim oldu.

Uzun süre seçenekler üzerinde düşünen ve mantık yürüten Onur Ater, büyük ödül yolunda hata yapmak istemedi.Kararını veren Ater, "Bu aşamada riske girmek istemiyorum ve yarışmadan çekiliyorum" ifadelerini kullanarak 200.000 TL'lik ödülü garantiledi.

Yarışmacı çekildikten sonra doğru cevabın "B şıkkı Eyfel Kulesi" olduğu ortaya çıktı.

