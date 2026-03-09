A.B.İ. 9. bölümünde ortalık karışacak! Doğan'dan mahkemede büyük itiraf: Vicdanım el vermiyor

Doğan'ın mahkeme salonunda yaptığı beklenmedik açıklama, "A.B.İ."nin yeni bölümünde tüm dengeleri değiştirecek gelişmelerin kapısını aralıyor. Televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından "A.B.İ.", sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı dizi, 10 Mart Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında heyecanı yeniden yükseltecek.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapım, bu hafta yayınlanacak bölümünde aile içindeki sırların birer birer ortaya döküldüğü çarpıcı gelişmelerle gündeme gelecek.

Ablasını savunmak için büyük bir mücadele veren Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında giderek çaresizliğe sürüklenir. Olan bitenin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan Doğan ise mahkeme salonunda herkesi sarsacak bir açıklama yapar. Doğan'ın sözleri, yıllar önce Mahinur'un babasının ölümünde Tahir'in rolü olduğunu gündeme getirir.

Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler hikayenin seyrini kökten değiştiriyor. Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, başta Çağla ve Doğan olmak üzere birçok kişinin hayatını altüst eder.

HANCIOĞLU AİLESİNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Mahkemede ortaya atılan bu iddia, Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizin fitilini ateşler. Mahinur cezaevine gönderilirken, Behram'ın öfkesi giderek büyür. Bu gelişme Çağla ile Behram arasındaki hesaplaşmayı daha da sert bir noktaya taşır.

Doğan ise bir yandan Mahinur'u kurtarmanın yollarını ararken diğer yandan geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşer. Çağla'nın yanında durma kararı, yalıdaki dengeleri sarsar ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmanın kapısını aralar.