ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her bölümünde olduğu gibi yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yeni bölüm, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekerken yarışmada yöneltilen sorular da izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yayının ardından birçok soru, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.
SORU:Miller Reese Hutchison, 1908'de hangisinin patentini almıştır?
A:Stetoskop
B:Yangın söndürücü
C:Klakson
D:Saksafon
Cevap: C
MİLLER REESE HUTCHİSON KİMDİR?
Miller Reese Hutchison (6 Ağustos 1876 – 16 Şubat 1944), Amerikalı elektrik mühendisi ve mucittir. Araç kornası ve işitme cihazı gibi ilk taşınabilir elektrikli aygıtların geliştirilmesinde öncü rol oynadı. Eğitimini Alabama'daki askeri okullarda ve Auburn Üniversitesi'nde tamamlayan Hutchison, henüz öğrenciyken telgraf hatları için yıldırımdan koruyucu bir sistem icat ederek patent aldı. 1898'de İspanyol-Amerikan Savaşı sırasında ABD Deniz Feneri Kurulu'nda mühendis olarak görev yaptı ve savunma amaçlı altyapı çalışmalarında yer aldı.