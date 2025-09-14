MHP lideri Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a vefa: Kabrini yaptırdı

Fotoğraf-İHA

BAHÇELİ FERDİ TAYFUR'UN KABRİNİ YAPTIRDI

"Onun eserleri, halkımızın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olmuştur. Mezar taşı, Genel Başkanımızın yaptırdığı milli ve manevi abide. Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil; Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir. Hilal ve yıldız, Türk milletinin bağımsızlığını ve İslam'ın simgesini ifade etmektedir. Osmanlı tuğrası, köklü devlet geleneğimizin sembolüdür. Ayetler, dualar ve hat sanatı, faniliği hatırlatırken Allah'ın ebediyetini vurgulamaktadır. Geometrik motifler, Selçuklu-Osmanlı sanatını günümüze taşımaktadır. Bu taş, merhumun ruhuna bir dua, milletimize ise vefa ve hatırlatma vesilesidir."