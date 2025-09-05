Mehmet yaşıyor! Can Borcu’nda sevindiren gelişme

"Can Borcu" 6 Eylül Cumartesi akşamı yeni sezonuyla atv ekranlarında! İşte dizinin yeni bölümüne dair merak edilenler...
23.Bölüm Özeti:
Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet'in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır. Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır.
Mehmet'in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir.
Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel'in şantajı işleri daha da zorlaştırır.