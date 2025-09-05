Haberler Tıkla Haberleri Mehmet yaşıyor! Can Borcu'nda sevindiren gelişme

“Can Borcu”, güçlü kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla ATV’nin iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Dizinin sezon finalinde yaşanan gelişmenin ardından "Mehmet" karakterinin yaşadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 11:18
Giriş Tarihi: 05.09.2025 11:18
"Can Borcu" 6 Eylül Cumartesi akşamı yeni sezonuyla atv ekranlarında! İşte dizinin yeni bölümüne dair merak edilenler...

23.Bölüm Özeti:

Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet'in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır. Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır.

Mehmet'in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir.

Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel'in şantajı işleri daha da zorlaştırır.

Oysa kimsenin bilmediği gerçek şudur: Mehmet ölmemiştir. Ona kurulan komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacaktır.

Ancak Handan'ı bütün bu yükle tek başına bırakmaya da niyeti yoktur.

