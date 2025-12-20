Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu!

Pınar Erbaş'ın X paylaşımı

Erbaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum.

Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı.

Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim.

Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."