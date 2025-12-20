Haberler Tıkla Haberleri Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu!

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan skandallar sonrası Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu. Erbaş, “'Hayatımın bir döneminin yalan ve kurmacayla geçtiği gerçeğiyle yüzleşiyorum' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.12.2025 13:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:59
İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında, Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ü ile ilgili olay iddialar ortaya atıldı.

MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA OLAY İDDİALAR
Habertürk Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık 2025 akşamı gözaltına alındı. Soruşturma, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kullanımına yer sağlamak" suçlamalarını içerirken, Ersoy'un konutunda uyuşturucu partileri düzenlediği, kadınlara madde temin ettiği ve grup ilişkileri organize ettiği iddiaları gündeme geldi.

Gözaltına alınmasının ardından TMSF tarafından görevinden uzaklaştırılan Ersoy, savcılık ve mahkeme sürecinin sonunda 11 Aralık'ta tutuklandı. Adli Tıp raporuna göre Ersoy'un saç örneğinde kokain kalıntıları tespit edildi.

Soruşturmada tanık ifadeleriyle ortaya çıkan taciz ve mobbing iddiaları da dikkat çekti. Dosyada ayrıca Ersoy'un ilişkilerini kullanarak sektörel menfaat sağladığı, bazı spikerleri ekrana çıkardığı yönünde ifadeler yer aldı. Soruşturma genişleyerek medya ve iş dünyasından yeni isimleri kapsarken, siyasi bağlantılar ve nüfuz ticareti tartışmaları da gündeme geldi.

ERSOY'UN ESKİ EŞİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Ersoy hakkındaki iddiların ardından gözler eski eşi sunucu Pınar Erbaş'a çevrilmişti. Ekrandan çekildiği iddia edilen Erbaş sessizliğini bozdu.

"HAYATIMIN BİR DÖNEMİ YALAN VE ALDATMACA İLE GEÇMİŞ"

Yaşadığı ağır psikolojik süreç nedeniyle ekranlara ara verdiğini öne süren Erbaş, hayatının bir döneminin "yalan, aldatmaca ve kurmaca ile geçtiği gerçeğiyle yüzleştiğini" belirtti.

Erbaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum.

Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı.

Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim.

Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."

