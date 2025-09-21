Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken depremin yerin 9.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
İŞTE KAYDEDİLEN SON DEPREMLER
2025-09-21 02:16:22 39.24111 28.97917 7.06 MW 4.2 Simav (Kütahya)
2025-09-20 23:50:42 39.16889 28.19056 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 23:47:27 38.16028 38.48889 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-09-20 23:38:37 38.52611 40.22222 7.0 ML 1.7 Arıcak (Elazığ)
2025-09-20 23:18:12 38.27444 37.83583 9.1 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2025-09-20 23:18:11 35.71528 28.4875 22.29 ML 2.6 Akdeniz - [97.46 km] Kaş (Antalya)
2025-09-20 23:07:21 39.18806 28.23806 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 23:00:33 39.19333 28.23389 5.64 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 22:54:48 40.02417 35.03778 7.01 ML 1.0 Alaca (Çorum)
2025-09-20 22:54:43 39.20194 28.13528 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 22:44:00 39.17111 28.24083 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 22:39:00 38.13778 37.91528 6.88 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-09-20 22:29:41 39.21056 28.1725 5.45 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 22:29:33 39.24083 28.99139 7.01 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-09-20 22:23:29 40.11472 41.9675 5.64 ML 1.9 Horasan (Erzurum)
2025-09-20 22:10:17 40.09778 41.99972 7.0 ML 2.3 Horasan (Erzurum)
2025-09-20 22:05:10 39.24917 28.12111 6.45 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 21:58:35 38.21861 38.63361 7.14 ML 1.2 Pütürge (Malatya)