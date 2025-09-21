Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken depremin yerin 9.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.