“Kuruluş Orhan” ikinci bölümüyle ekranlara damga vurdu! İşte gecenin en çok konuşulan sahneleri...

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan "Kuruluş Orhan", bu akşam yayınlanan 2. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Sezona fırtına gibi başlayan dizi, yeni bölümüyle de nefesleri kesti. Yayınlanan tanıtımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, duygusal ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Orhan Bey liderliğinde gerçekleştirilen Bursa Kalesi'ne sızma harekâtı, Osman Bey ile Orhan Bey'in karşı karşıya geldiği sahne ve Orhan Bey ile Nilüfer Hatun'un destansı aşkı, izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Orhan dizisinin 2. bölümünde öne çıkan anlar…

OSMAN BEY VE ORHAN BEY KARŞI KARŞIYA

Liman zaferinin ardından obaya dönen Orhan Bey, komutanlıktan azledildiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı ve kılıcını çekerek Osman Bey'in otağına girdi.

Oğlunu elinde kılıçla karşısında gören Osman Bey, soğukkanlı bir ifadeyle, "Buyrukla kesileni kılıçla dikmeye mi geldin?" diyerek karşılık verdi.

Hayal kırıklığıyla dolan Orhan Bey ise,"Bana bunu reva görmenin nedeni nedir?" sözleriyle babasına seslenirken; Osman Bey, kararlılığını koruyarak, "Bursa'ya vakitsiz gittin, ben Boran'ı; toydan vakitsiz gittin sen de komutanlığı kaybettin" dedi.

Gerilim dolu sahnede baba ile oğul arasındaki ipler iyice gerildi. Osman Bey, son noktayı koyarak, "Bundan böyle bir alptan farkın yoktur" ifadeleriyle kararını bir kez daha vurguladı. Bu sahne, izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada da geceye damga vurdu. "Baba-oğul gerilimi" etiketi kısa sürede gündeme oturdu; Orhan Bey'in öfkesi, Osman Bey'in güçlü otoritesiyle karşılaştı.

ORHAN BEY VE NİLÜFER HATUN'UN DESTANSI AŞKI

Kuruluş Orhan'da duygular bu kez savaş meydanında değil, ormanın sessizliğinde yankılandı. Orhan Bey ile Nilüfer Hatun uzun zaman sonra bir araya geldi; sahne, hem izleyicinin kalbini yumuşattı hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nilüfer Hatun beni hiç özlememiş diyerek eşinin yanına oturan Orhan Bey, ondan beklemediği bir karşılık aldı. Nilüfer Hatun, gözlerini kaçırmadan, "Çok merak ederse Orhan Bey, evvela kendisi söylesin; özlemiş mi?" dedi. Orhan Bey'in cevabıysa içten ve sade oldu: "Çok özledim… ama sen de usandırma." Bu sözlere karşılık Nilüfer'in kalbinden dökülenler izleyiciyi mest etti: "Demek usanırsın… Ama ben hiç usanmam seni beklemekten, özlemekten."

Sahne, Orhan Bey'in şu sözleriyle doruğa çıktı: "Biz yan yana olmasak da sen benimlesin, ben seninle." Orhan Bey, bu sözlerin ardından Nilüfer Hatun'a bir kolye hediye etti. Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un duygu dolu sahneleri izleyicileri mest ederken sosyal medyada da Orhan ve Nilüfer'in aşkı #Ornil etiketiyle en çok konuşulanlar arasına girdi.

KURULUŞ ORHAN'DA NEFES KESEN SIZMA HAREKATI

Kuruluş Orhan'ın son bölümünde tansiyon bu kez Bursa surlarının gölgesinde yükseldi. Orhan Bey, Dumrul, Balaban ve Kara Halil'le birlikte Bursa Kalesi'ne gizlice sızdı. Son derece riskli planda Dumrul, Balaban ve Kara Halil, Bizans askeri kılığına girerek Orhan Bey'i "yakalanan esir" gibi zindana götürdü.

Zindan muhafızları, "Bizim haberimiz yok," diyerek şüphelenince, Kara Halil kararlı bir tonla, "Sözümüz Flavius'un sözüdür. İstersen git, kendisine sor," dedi. Kısa bir tereddüdün ardından muhafızlar, planı fark etmeyerek kapıları açtı. Orhan Bey, tutsak rolündeyken Boran'ın yan hücresine yerleştirildi. Şimdi gözler Orhan Bey'in hamlesinde: Boran'ı kurtarabilecek mi? Kale zindanından nasıl çıkacak? Ve Flavius'un bu sızmadan haberi olacak mı?

Kuruluş Orhan yine nefesleri kesen bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyada "#BursaKalesi" etiketi kısa sürede trend olurken, izleyiciler Orhan Bey'in planının nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ikinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.