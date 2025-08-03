Haberler Tıkla Haberleri Kuraklık ürünü vurdu verim düştü! Tarlalarda beklenti neredeyse sıfır: Hüzünle başlayıp hüzünle bitti

Kuraklık ürünü vurdu verim düştü! Tarlalarda beklenti neredeyse sıfır: Hüzünle başlayıp hüzünle bitti

Son yıllarda küresel çapta etkili olan kuraklık nedeniyle üretim oldukça etkileniyor. Buna bir örnek de Trakya'nın simgesi haline gelen ayçiçeği oldu. Son yıllarda bölgeyi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle verimi düşen ayçiçeği tarlalarında bu yıl adeta sararmadan soldu. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk konuya ilişkin açıklamasında Mart ayında başlayan üretim sürecinin bu yıl hüzünle başlayıp, hüzünle bittiğini belirterek "Bu yıl verim yok denecek kadar az. Alternatif ürünleri denemekten başka çaremiz kalmadı" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 03.08.2025 16:10
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KURAKLIK VURDU VERİM DÜŞTÜ! HÜZÜNLE BAŞLAYIP HÜZÜNLE BİTTİ

Trakya'nın simgesi haline gelen ayçiçeğinde, son yıllarda bölgeyi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle verim düştü. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Bu yıl verim yok denecek kadar az. Alternatif ürünleri denemekten başka çaremiz kalmadı" dedi.

SÜREÇ HÜZÜNLE BAŞLAYIP HÜZÜNLE BİTTİ

Trakya'da ayçiçeği tarlaları bu yıl sararmadan soldu. Kuraklığın etkisiyle son üç yıldır yağışsız geçen mevsimler ve artan sıcaklıklar, ayçiçeğinde verimi düşürdü.

Mart ayında başlayan üretim sürecinin bu yıl hüzünle başlayıp, hüzünle bittiğini söyleyen Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, üreticinin başka ürün arayışına girdiğini açıkladı.

ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞINDALAR: ÇAREMİZ KALMADI

Ayçiçeğinin Trakya için hem ekonomik hem de kültürel bir sembol olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Ama bu şartlarda devam etmek mümkün değil. Toprağı ekip biçiyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Alternatif ürünleri denemekten başka çaremiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

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