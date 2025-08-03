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Kocaeli'de denizde dehşet! Ceset bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahildeki vatandaşlar denizde hareketsiz yatan şahsı görünce durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.08.2025 15:59
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DENİZDE DEHŞET! CESET BULUNDU

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karamürsel Sahili'nde denizde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, şahsı denizden çıkardı. Yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmalarda ölen şahsın Kadir M. olduğu tespit edildi. Ölüm nedenin ve ne zamandır denizde olduğunun tespiti için ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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