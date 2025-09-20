Haberler Tıkla Haberleri Köyceğiz Belediye soruşturmasında karar çıktı! Başkan Yardımcısı ev hapsine çarptırıldı

Muğla'nın Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada kapsamında, gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Örnek ile birlikte göz altına alınan şüpheliler müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Metin A. adliyeye sevk edildi. Mahkemenin aldığı kararla Örnek ile Metin Y.'e ev hapsi cezası verilirken, Melikcan Y. ve Mehmet A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Yapılan operasyonda aralarında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'inde bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı. Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu. Soruşturmada kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında ayrıca müteahhit Metin Y. ile oğlu Melikcan Y. ve Metin A., gözaltına alındı.

ÖRNEK'E EV HAPSİ KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özgür Örnek ile Metin Y.'ye ev hapsi ve adli kontrol uygulanırken, Melikcan Y.'ye ve Mehmet A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

