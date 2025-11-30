Haberler Tıkla Haberleri Kontrolden çıktı dehşet saçtı! Otomobil çatıya uçtu

Kontrolden çıktı dehşet saçtı! Otomobil çatıya uçtu

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil korkuya neden oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil bir evin çatısına uçtu.Şan eseri araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:07
KONTROLDEN ÇIKTI DEHŞET SAÇTI! OTOMOBİL ÇATIYA UÇTU

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil bir evin çatısına uçtu. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Zonguldak'ın Yeni Mahalle Bülbül Sokak'ta, H.Ç. idaresindeki 74 AAV 446 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kotunda bulunan kullanılmayan bir evin çatısına düştü.

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDULAR

Otomobilde bulunan sürücü H.Ç. ile ismi öğrenilemeyen diğer iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili tutanak tuttu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araçta bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

