Buruk sevinç! Şehit Emre Altıok'un Gökçe bebeği dünyaya geldi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda şehit olanlardan biri de Samsunlu Emre Altıok'tu. Şehit Altıok'un hamile eşi Seda Altıok, doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebeğe, şehit babası Altıok'un göreve gitmeden önce verilmesini istediği 'Gökçe' adı konuldu. Şehidin babası İsa Altıok ise 'Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz.' dedi.

ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2025 15:16
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebeğe, babası Altıok'un göreve gitmeden önce verilmesini istediği 'Gökçe' adı konuldu.

ŞEHİDİMİZİN "GÖKÇE" KIZI DÜNYAYA GELDİ

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bebeğe, babası Emre Altıok'un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği 'Gökçe' adı konuldu.

ŞEHİDİN BABASINDAN ACI MESAJ: EMANETİN EMANETİMDİR

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban" ifadelerini kullandı.

