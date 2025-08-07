Kocaeli’de zincirleme kaza! 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Şekerpınar - Gebze Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde meydana geldi. Hüseyin Boz idaresindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halindeki 06 YA 3831 plakalı kamyon ve 34 UZ 0041 plakalı tırla çarpıştı.

FOTOĞRAF: AA

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışan Hüseyin Boz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır hasar gören araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Boz'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.