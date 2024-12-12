2 milyon konut dönüşümü bekliyor! Kentsel dönüşümde hangi destekler var?

Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon konut deprem nedeniyle risk altında. Bu konutların yaklaşık 1,5 milyonu ise İstanbul'da bulunuyor. Bu 1,5 milyon konutun 600 bininin her an kendiliğinden çökme riski taşıdığı ifade edilirken, 6 Şubat 2022'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası etkilenen illerde de yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Tüm bunlarla beraber kentsel dönüşüm sürecinin artan maliyetler nedeniyle yavaşlamaması için 2025'te teşvikler yeniden belirlenecek. Mevcut durumda da konutunu kendisi dönüştürmek isteyene birçok destek sağlanıyor.
YARISI BİZDEN'E BAŞVURUDA SÜRE SINIRI YOK
Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm sürecinde kamunun sağladığı en büyük imkanlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama ile artık dönüşüm başvurusu için süre sınırı olmadığını duyurmuştu. Devlet her bir konut için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, 100 bin lirası da taşınma yardımı olmak üzere toplamda 1,5 milyon TL destek sağlıyor. Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatı alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve ilk yıl faiz uygulanmıyor. Vade süresi ise 10 yıl...
DEVLET FAİZDE DE DESTEKLİYOR
Kendi konutunu dönüştürmek ya da güçlendirmek isteyenler devlet destekli kredi imkanı kapsamında konut yapım ve konut edinme için 1 milyon 250 bin lira, işyeri yapım için 800 bin lira, işyeri edinme için 350 bin lira, güçlendirme için 320 bin lira kredi imkanı sağlanıyor. Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri için 7 yıl vade uygulanıyor. Bu kredilerde devletin desteği konut yapım ve edinmede yüzde 0.70, güçlendirmede yüzde 0.50, işyeri yapım ve edinmede yüzde 0.40 seviyesinde bulunuyor. Bu kredide ayrıca 2 yıl anapara ödemesiz dönem var.
735 BİN KONUTUN DAHA DÖNÜŞÜMÜ SÜRÜYOR
Bütçe sunumunda yaptığı konuşmada kentsel dönüşümde son verileri paylaşan Bakan Murat Kurum, "Bugüne kadar sosyal konutlarımızla beraber baktığımızda tam 3.7 milyon yuvamızı yenilemiş, yaklaşık 15 milyon vatandaşımızı güvenli bir hayata eriştirmiş durumdayız. Bugün, 81 şehrimizde sosyal konutlarla beraber toplam 735 bin yuvanın ve işyerinin dönüşümüne hızla devam ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde, toplam 907 bin ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamladık. 193 bin evimizin, dükkanımızın yenilenme süreci devam ediyor." dedi.
KDV YÜZDE 1
Evini kendisi dönüştürenler yüzde 1 KDV ödüyor. Ayrıca noter ve tapu harcının yanında vergilerden de muaf oluyorlar. Yanı sıra kira yardımları da devam ediyor. Yardımlar 2025 için yeniden belirlenecek ancak 2024 kapsamında İstanbul'da hak sahiplerine 5 bin 500 lira kira desteği veriliyor. İstanbul'da kiracılara defaten verilen destek 11 bin lira. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise kira desteği 4 bin 500 lira olarak veriliyor. Diğer büyükşehirlerde bu rakam 3 bin 750 lira, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin lira olarak uygulanıyor. Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay kira yardımı yapılıyor.