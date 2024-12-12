2 milyon konut dönüşümü bekliyor! Kentsel dönüşümde hangi destekler var?

Türkiye genelinde 735 bin konutun dönüşümü hızla sürerken; 1,5 milyonu İstanbul'da olmak üzere toplamda 2 milyon konutun daha dönüşmesi gerekiyor. Konutunu kendi dönüştürmek isteyenlere ise birçok imkan sunuluyor. Artan konut maliyetleri nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarının sekteye uğramaması için desteklerin 2025'te yeniden belirlenmesi bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:12 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon konut deprem nedeniyle risk altında. Bu konutların yaklaşık 1,5 milyonu ise İstanbul'da bulunuyor. Bu 1,5 milyon konutun 600 bininin her an kendiliğinden çökme riski taşıdığı ifade edilirken, 6 Şubat 2022'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası etkilenen illerde de yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Tüm bunlarla beraber kentsel dönüşüm sürecinin artan maliyetler nedeniyle yavaşlamaması için 2025'te teşvikler yeniden belirlenecek. Mevcut durumda da konutunu kendisi dönüştürmek isteyene birçok destek sağlanıyor.

Yarısı Bizden kampanyasına başvuruda süre sınırı kaldırıldı (A Haber arşiv) YARISI BİZDEN'E BAŞVURUDA SÜRE SINIRI YOK

Yarısı Bizden kampanyası kentsel dönüşüm sürecinde kamunun sağladığı en büyük imkanlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama ile artık dönüşüm başvurusu için süre sınırı olmadığını duyurmuştu. Devlet her bir konut için 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, 100 bin lirası da taşınma yardımı olmak üzere toplamda 1,5 milyon TL destek sağlıyor. Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatı alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve ilk yıl faiz uygulanmıyor. Vade süresi ise 10 yıl...