Kentsel dönüşümde destek rehberi! Hibe, kredi, kira yardımı...

İstanbul'un 39 ilçesinde 'riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabiliyor. Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmıyor.

İSTANBUL'DA HER KONUTA 1,5 MİLYON TL İstanbul'da uygulanan Yarısı Bizden kampanyasına bu yıl talebin artması bekleniyor. İlk açıklandığında belli bir dönemi kapsayan, sonrasında 'süresiz' hale getirilen kampanyada temel kurallar şöyle:

Kentsel dönüşümde tek seferlik 100 bin TL tahliye desteği ödeniyor (A Haber arşiv)

Tahliye desteği olarak tek seferde 100 bin TL ödeniyor. Böylece bir konut için toplam destek 1.5 milyon TL'yi buluyor. Tahliye desteğini evde kiracı varsa kiracı, ev sahibi varsa ev sahibi alıyor.

Hürriyet'in haberine göre yeni proje için kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvuruluyor. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yüklenici firmaya yapılıyor.

Vatandaş kredi geri ödemelerine yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vade uygulanıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz yok, sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar artış yapılıyor.

Ayrıca, bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut devreye giriyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülerek, artan kalan borç uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.