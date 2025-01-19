İstihdamda dev proje! Detaylar netleşti: 60 bin gence iş kadına evden çalışma

Projenin 10 ay sürmesi planlanıyor (A Haber arşiv) 10 AY BOYUNCA SÜRECEK

Çalışma saatlerini kendi ders programlarına göre ayarlayacak. Haftanın üç günü bu şekilde bir çalışma programı öngörülüyor. Gençler yarı zamanlı çalışmanın karşılığında 15 bin lira ücret alacak. Bu rakam 12 bin lira düşünülmüştü ancak daha sonra 15 bin lira olarak revize edildi. Çalışma süresi ise 10 ay olacak.

Kadınlara uzaktan çalışma imkanı da sunulacak (AA) KADINLARA UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI

Ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak. Kadınların çalışma saatleri esnek olacak. Çocuklarına bakarken ya da diğer işlerini yaparken aynı zamanda evinde çalışma olanağı da bulacak. Kadınların hangi iş kollarında evden çalışabileceğine ilişkin kapsamlı hazırlık yapılıyor. Gençlerde olduğu gibi yarı zamanlı bu iş için 15 bin lira civarında bir ücret üzerinde duruluyor.