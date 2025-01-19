İstihdamda dev proje! Detaylar netleşti: 60 bin gence iş kadına evden çalışma

İstihdamın arttırılması, özellikle de atıl durumda kalan işgücünün tekrar sisteme kazandırılması için düğmeye basıldı. Hazırlıkları devam eden istihdam projesi kapsamında genç ve kadınlar ön plana çıkacak. Ev kadınları ile üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklanacak istihdam projesine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Projenin tüm detaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.
60 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 15 BİN TL
Projenin öncelikli hedefi ev kadınları ve gençler. Aynı zamanda çeşitli nedenler ile iş piyasası dışında kalmış atıl durumdaki işgücünün sisteme tekrar dâhil edilmesi de hedefleniyor. Bu kesime dönük öneriler de proje kapsamında yer alıyor. Proje kapsamında ilk etapta 60 bin üniversite öğrencisine iş imkânı sağlanacak. Gençler kütüphane, ağaç dikimi, yaşlı bakımı, eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait yerlerde yarı zamanlı olarak çalışabilecek.
10 AY BOYUNCA SÜRECEK
Çalışma saatlerini kendi ders programlarına göre ayarlayacak. Haftanın üç günü bu şekilde bir çalışma programı öngörülüyor. Gençler yarı zamanlı çalışmanın karşılığında 15 bin lira ücret alacak. Bu rakam 12 bin lira düşünülmüştü ancak daha sonra 15 bin lira olarak revize edildi. Çalışma süresi ise 10 ay olacak.
KADINLARA UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI
Ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak. Kadınların çalışma saatleri esnek olacak. Çocuklarına bakarken ya da diğer işlerini yaparken aynı zamanda evinde çalışma olanağı da bulacak. Kadınların hangi iş kollarında evden çalışabileceğine ilişkin kapsamlı hazırlık yapılıyor. Gençlerde olduğu gibi yarı zamanlı bu iş için 15 bin lira civarında bir ücret üzerinde duruluyor.
ENGELLİLER İÇİN DE HAZIRLIK VAR
Proje kapsamında engelli vatandaşların çalışma hayatına katılmalarının da kolaylaştırılması, durumlarına uygun işlerde çalışmalarının sağlanması planlanıyor.
YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL HİZMETLER
İşgücü Uyum Programı çerçevesinde ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme, sosyal hizmetler, çocuk ve yaşlı bakımı, tarımsal ve kültürel faaliyetlere öncelik verilecek.