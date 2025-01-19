Haberler Tıkla Haberleri İstihdamda dev proje! Detaylar netleşti: 60 bin gence iş kadına evden çalışma

İstihdamda dev proje! Detaylar netleşti: 60 bin gence iş kadına evden çalışma

İstihdamın artırılması ve gençlerle kadınların daha çok istihdama katılması amacıyla düğmeye basıldı. Buna göre üniversite öğrencileri 15 bin TL civarında ücretle kütüphanelerde yarı zamanlı olarak çalışabilecek. Ev kadınları için ise evden çalışma olanağı sağlanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 07:22
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İstihdamda dev proje! Detaylar netleşti: 60 bin gence iş kadına evden çalışma

İstihdamın arttırılması, özellikle de atıl durumda kalan işgücünün tekrar sisteme kazandırılması için düğmeye basıldı. Hazırlıkları devam eden istihdam projesi kapsamında genç ve kadınlar ön plana çıkacak. Ev kadınları ile üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak.

Projeyi Başkan Erdoğan duyuracak (A Haber arşiv)Projeyi Başkan Erdoğan duyuracak (A Haber arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklanacak istihdam projesine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Projenin tüm detaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Proje kapsamında 60 bin üniversiteli istihdama katılacak (A Haber arşiv)Proje kapsamında 60 bin üniversiteli istihdama katılacak (A Haber arşiv)

60 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 15 BİN TL
Projenin öncelikli hedefi ev kadınları ve gençler. Aynı zamanda çeşitli nedenler ile iş piyasası dışında kalmış atıl durumdaki işgücünün sisteme tekrar dâhil edilmesi de hedefleniyor. Bu kesime dönük öneriler de proje kapsamında yer alıyor. Proje kapsamında ilk etapta 60 bin üniversite öğrencisine iş imkânı sağlanacak. Gençler kütüphane, ağaç dikimi, yaşlı bakımı, eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait yerlerde yarı zamanlı olarak çalışabilecek.

Projenin 10 ay sürmesi planlanıyor (A Haber arşiv)Projenin 10 ay sürmesi planlanıyor (A Haber arşiv)

10 AY BOYUNCA SÜRECEK
Çalışma saatlerini kendi ders programlarına göre ayarlayacak. Haftanın üç günü bu şekilde bir çalışma programı öngörülüyor. Gençler yarı zamanlı çalışmanın karşılığında 15 bin lira ücret alacak. Bu rakam 12 bin lira düşünülmüştü ancak daha sonra 15 bin lira olarak revize edildi. Çalışma süresi ise 10 ay olacak.

Kadınlara uzaktan çalışma imkanı da sunulacak (AA)Kadınlara uzaktan çalışma imkanı da sunulacak (AA)

KADINLARA UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI
Ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak. Kadınların çalışma saatleri esnek olacak. Çocuklarına bakarken ya da diğer işlerini yaparken aynı zamanda evinde çalışma olanağı da bulacak. Kadınların hangi iş kollarında evden çalışabileceğine ilişkin kapsamlı hazırlık yapılıyor. Gençlerde olduğu gibi yarı zamanlı bu iş için 15 bin lira civarında bir ücret üzerinde duruluyor.

Proje ile engellilerin de istihdama katılması için hazırlık yapılıyor (A Haber arşiv)Proje ile engellilerin de istihdama katılması için hazırlık yapılıyor (A Haber arşiv)

ENGELLİLER İÇİN DE HAZIRLIK VAR
Proje kapsamında engelli vatandaşların çalışma hayatına katılmalarının da kolaylaştırılması, durumlarına uygun işlerde çalışmalarının sağlanması planlanıyor.

Proje kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme gibi alanlara öncelik verilecek (A Haber arşiv)Proje kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme gibi alanlara öncelik verilecek (A Haber arşiv)

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL HİZMETLER
İşgücü Uyum Programı çerçevesinde ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme, sosyal hizmetler, çocuk ve yaşlı bakımı, tarımsal ve kültürel faaliyetlere öncelik verilecek.

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