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Kavurucu alarm! 28 il 40 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bugün 28 ilde termometreler 40 dereceyi aştı. Kavurucu sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü ilçe ise 46,4 dereceyle Siirt’in Kurtalan ilçesi oldu. Uzmanlar vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, diğer illerdeki sıcaklık değerleri de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki, yaşadığınız ilde hava sıcaklığı kaç derece olacak? İşte ayrıntılı sıcaklık haritası…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 06.08.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 23:02
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Kavurucu alarm! 28 il 40 derecenin üzerine çıktı

Yurt genelinde etkisini artırarak sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, bugün 28 ilde 40 derecenin üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Günün en yüksek sıcaklığı ise 46,4 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaydedildi. Sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

(fotoğraf - AA)(fotoğraf - AA)

28 İLDE TERMOMETRELER 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, bugün 28 ilde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu. Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde etkili olan sıcaklıklar, birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi.

(fotoğraf - AA)(fotoğraf - AA)

EN SICAK İLÇE: SİİRT'İN KURTALAN'I

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,4 derece olarak kaydedildi. Bu değer, ülke genelinde sıcaklık rekorunun kırıldığı yer oldu.

Kurtalan'ı 45,7 dereceyle Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 45,2 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

(fotoğraf - AA)(fotoğraf - AA)

HAFTANIN DEVAMINDA NE BEKLENİYOR?

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Uzmanlar özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

(fotoğraf - AA)(fotoğraf - AA)

İL İL, İLÇE İLÇE SICAKLIK DEĞERLERİ

Bugün 28 kentte, bazı ilçelerde ölçülen sıcaklık değerleri şu şekilde:

İl / İlçe

Sıcaklık (°C)

Siirt - Kurtalan

46,4

Eskişehir - Sarıcakaya

45,7

Şırnak - Cizre

45,2

Diyarbakır - Silvan

44,6

Batman - Hasankeyf

44,4

Mardin - Dargeçit

44,3

Bilecik - İnhisar

43,3

Şanlıurfa - Ceylanpınar

43,3

Karabük - Merkez

43,2

Bingöl - Genç

42,8

Gaziantep - Araban

42,8

Malatya - Yazıhan

42,6

Adıyaman - Besni

42,4

Kahramanmaraş - Pazarcık

42,1

Muş - Hasköy

42,1

Elazığ - Palu

41,9

Tunceli - Merkez

41,5

Sakarya - Taraklı

41,4

Erzincan - Kemaliye

41,3

Karaman - Merkez

41,3

Mersin - Mut

41,2

Zonguldak - Devrek

41,0

Ankara - Nallıhan

40,9

Bartın - Ulus

40,6

Manisa - Selendi

40,6

Kütahya - Gediz

40,5

Hatay - Kırıkhan

40,3

Kilis - Elbeyli

40,1
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