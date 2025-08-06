Kavurucu alarm! 28 il 40 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bugün 28 ilde termometreler 40 dereceyi aştı. Kavurucu sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü ilçe ise 46,4 dereceyle Siirt’in Kurtalan ilçesi oldu. Uzmanlar vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, diğer illerdeki sıcaklık değerleri de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Peki, yaşadığınız ilde hava sıcaklığı kaç derece olacak? İşte ayrıntılı sıcaklık haritası…

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA Giriş Tarihi: 06.08.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 23:02 PAYLAŞ ABONE OL

Yurt genelinde etkisini artırarak sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, bugün 28 ilde 40 derecenin üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Günün en yüksek sıcaklığı ise 46,4 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaydedildi. Sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

(fotoğraf - AA) 28 İLDE TERMOMETRELER 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, bugün 28 ilde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu. Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde etkili olan sıcaklıklar, birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi.