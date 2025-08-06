Kavurucu alarm! 28 il 40 derecenin üzerine çıktı

Yurt genelinde etkisini artırarak sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, bugün 28 ilde 40 derecenin üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Günün en yüksek sıcaklığı ise 46,4 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaydedildi. Sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
28 İLDE TERMOMETRELER 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI
Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, bugün 28 ilde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu. Özellikle iç ve güneydoğu bölgelerinde etkili olan sıcaklıklar, birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi.
EN SICAK İLÇE: SİİRT'İN KURTALAN'I
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,4 derece olarak kaydedildi. Bu değer, ülke genelinde sıcaklık rekorunun kırıldığı yer oldu.
Kurtalan'ı 45,7 dereceyle Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, 45,2 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.
HAFTANIN DEVAMINDA NE BEKLENİYOR?
Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Uzmanlar özellikle güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.
İL İL, İLÇE İLÇE SICAKLIK DEĞERLERİ
Bugün 28 kentte, bazı ilçelerde ölçülen sıcaklık değerleri şu şekilde:
|
İl / İlçe
|
Sıcaklık (°C)
|
Siirt - Kurtalan
|
46,4
|
Eskişehir - Sarıcakaya
|
45,7
|
Şırnak - Cizre
|
45,2
|
Diyarbakır - Silvan
|
44,6
|
Batman - Hasankeyf
|
44,4
|
Mardin - Dargeçit
|
44,3
|
Bilecik - İnhisar
|
43,3
|
Şanlıurfa - Ceylanpınar
|
43,3
|
Karabük - Merkez
|
43,2
|
Bingöl - Genç
|
42,8
|
Gaziantep - Araban
|
42,8
|
Malatya - Yazıhan
|
42,6
|
Adıyaman - Besni
|
42,4
|
Kahramanmaraş - Pazarcık
|
42,1
|
Muş - Hasköy
|
42,1
|
Elazığ - Palu
|
41,9
|
Tunceli - Merkez
|
41,5
|
Sakarya - Taraklı
|
41,4
|
Erzincan - Kemaliye
|
41,3
|
Karaman - Merkez
|
41,3
|
Mersin - Mut
|
41,2
|
Zonguldak - Devrek
|
41,0
|
Ankara - Nallıhan
|
40,9
|
Bartın - Ulus
|
40,6
|
Manisa - Selendi
|
40,6
|
Kütahya - Gediz
|
40,5
|
Hatay - Kırıkhan
|
40,3
|
Kilis - Elbeyli
|
40,1