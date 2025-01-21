Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, Bolu’da mı? Kartalkaya Kayak Merkezi hangi ilde, nasıl gidilir?

Bolu il sınırlarında yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, kış turizmi açısından sıkça tercih edilen bölgeler arasında bulunuyor. Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde yer alan merkez, kayak ve snowboard yapmak isteyenlere çeşitli imkanlar sunuyor. İşte Kartalkaya'nın konumu ve ulaşım detayları...
Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?
Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu şehir merkezinin 38 kilometre güneydoğusunda konumlanmıştır. Aralık ve Nisan ayları arasında faaliyet gösteren bölgede 5 konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde toplam 1600 yatak kapasitesi ile hizmet verilmektedir.
Kayak merkezinde, iki ana kayak alanına bağlı 18 mekanik tesis ve çeşitli eğimlerde toplam 25 pist yer almaktadır. Pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulmaktadır. Özel teşebbüse ait konaklama tesislerinde, kayak ve snowboard eğitimleri veren uzmanlar görev yapmaktadır.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?
Kartalkaya'ya ulaşım için en sık tercih edilen yöntem özel araçtır. Bölgeye kış sezonunda İstanbul ve Ankara'dan tur firmaları tarafından günübirlik veya konaklamalı turlar düzenlenmektedir. Bolu şehir merkezinden düzenli minibüs ya da otobüs seferleri bulunmamaktadır.
Bölgeye Olan Mesafeler:
Bolu Şehir Merkezi: 38 kilometre
Ankara: 180 kilometre
İstanbul: 280 kilometre
Özel Araçla Ulaşım:
İstanbul istikametinden gelenler TEM Otoyolu'nun Bolu Batı çıkışını, Ankara istikametinden gelenler ise Bolu Doğu veya Dörtdivan çıkışlarını kullanarak D100 Karayolu üzerinden Kartalkaya'ya ulaşabilir. Şehir merkezinden sonra yol boyunca yönlendirme tabelaları bulunmaktadır.
Bölgenin yolu kış sezonunda açık tutulmasına rağmen, sürücülerin kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda dikkatli olmaları önerilmektedir.