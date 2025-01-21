Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, Bolu'da mı? Kartalkaya Kayak Merkezi hangi ilde, nasıl gidilir?

Kartalkaya Kayak Merkezi, Türkiye’nin kış turizmi açısından önde gelen bölgelerinden biri olarak biliniyor. Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde yer alan merkez, konumu ve tesisleriyle dikkat çekiyor. Peki Kartalkaya Kayak Merkezi nerede?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:02 PAYLAŞ ABONE OL

Bolu il sınırlarında yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, kış turizmi açısından sıkça tercih edilen bölgeler arasında bulunuyor. Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde yer alan merkez, kayak ve snowboard yapmak isteyenlere çeşitli imkanlar sunuyor. İşte Kartalkaya'nın konumu ve ulaşım detayları...

Kartalkaya Kayak Merkezi uydu görüntüsü (Google Map) Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede? Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu şehir merkezinin 38 kilometre güneydoğusunda konumlanmıştır. Aralık ve Nisan ayları arasında faaliyet gösteren bölgede 5 konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde toplam 1600 yatak kapasitesi ile hizmet verilmektedir. Kayak merkezinde, iki ana kayak alanına bağlı 18 mekanik tesis ve çeşitli eğimlerde toplam 25 pist yer almaktadır. Pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulmaktadır. Özel teşebbüse ait konaklama tesislerinde, kayak ve snowboard eğitimleri veren uzmanlar görev yapmaktadır.