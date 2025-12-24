Haberler Tıkla Haberleri Kan donduran manzara! Yanmış halde bulundu

Niğde'de vatandaşlar yerde hareketsiz yatan şahsı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolden şahsın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 24.12.2025 17:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:39
Niğde'de arazide yanmış halde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan yapılan incelemede cenazenin 55 yaşındaki A.A'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

