Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

N.İ. idaresindeki otomobil, Eğrice Mahallesi'nde Y.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ CAN VERDİ!

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 8 kişi yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.İ, Y.Ç, A.H. ve C.A. kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.