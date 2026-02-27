İstanbul’da trafik alarmı: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Haftanın son iş günü ve iftar saati öncesi İstanbul’da trafik adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre kent genelinde yoğunluk yüzde 83’e yükselirken, D-100 ve TEM başta olmak üzere köprü girişleri ile ana arterlerde araçlar güçlükle ilerledi; metrobüs duraklarında da kalabalık oluştu.