İstanbul Çatalca'da 2 noktada yangın! Müdahale sürüyor

İstanbul'da çiftlikte ve TEM otoyolu yanında bulunana ağaçlık alanda aynı anda yangın çıktı. Çiftlikteki yangın kontrol altına alınırken, diğerini söndürme çalışması devam ediyor. Helikopter de havadan müdahale ediyor.

Çatalca Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin samanlığında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Aynı anda TEM otoyolu Kumburgaz mevkiinde yol kenarında bulunana ağaçlık alanda da yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan da helikopter destek veriyor. Çiftlikteki yangın kontrol altına alınırken, ağaçlık alandaki yandın devam ediyor. Yangın havadan görüntülendi.