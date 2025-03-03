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İOKBS başvuruları son tarih ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci devam ediyor. Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler ve velileri başvuru takvimini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden duyurulan sınavla ilgili detaylar merak edilirken başvuruların ne zaman sona ereceği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki İOKBS başvuruları hangi tarihte sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:25
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İOKBS başvuruları son tarih ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) başvuru süreci sona yaklaşıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınava başvurular, MEB ve e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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Bursluluk Sınavı Başvuru Tarihleri

İOKBS başvuruları, 10 Şubat 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Öğrenciler başvurularını www.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden online olarak yapabiliyor. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayan adaylar, sınava katılım hakkını kaybedecek.

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İOKBS Giriş Belgesi ve Sınav Yerleri

Sınava katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 7 gün önce yani 20 Nisan 2025 itibarıyla erişime açılacak. Öğrenciler, sınav yerlerini www.meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

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Bursluluk Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Tüm sınıf seviyelerinde öğrenciler, belirlenen süre içinde çoktan seçmeli soruları yanıtlayarak burs alma şansı elde edecek.

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Sınav Süresi ve Soru Dağılımı

5, 6, 7, 8. sınıflar ve hazırlık sınıfları için sınav 80 sorudan oluşacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri de yine 80 soruyla karşılaşacak ve 100 dakika içinde soruları yanıtlayacak.

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Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

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