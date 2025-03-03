İOKBS başvuruları son tarih ne zaman? 2025 Bursluluk sınavı başvuruları bitti mi?

İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Tüm sınıf seviyelerinde öğrenciler, belirlenen süre içinde çoktan seçmeli soruları yanıtlayarak burs alma şansı elde edecek.

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Sınav Süresi ve Soru Dağılımı

5, 6, 7, 8. sınıflar ve hazırlık sınıfları için sınav 80 sorudan oluşacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri de yine 80 soruyla karşılaşacak ve 100 dakika içinde soruları yanıtlayacak.