Husumetli terörü! Evin kapısına ateş açıp kaçtılar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 şahıs aralarında husumetin olduğu şahsın kapısına tüfekle ateş ederek kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kaçan 2 şahıs yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:26
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlilerinin evinin kapısına tüfekle ateş ederek kaçan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katına çıkan 2 kişi, aralarında husumet bulunan M.K.'nın dairesinin kapısına tüfekle ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kurşunların isabet ettiği kapıda inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu kaçan 2 şahıs yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

