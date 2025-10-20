Çarşafla alay eden hadsizin ifadesi ortaya çıktı! "Cadılar bayramı partisi için kostüm ararken görüp aldım"

Ankara'Da çarşaf giyerek dolaşan şahıs kısa sürede tepki toplamıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan ve sorgusunun ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şahsın ifadesi ortaya çıktı. Cadılar bayramı partisine katılmak için kostüm almaya Ulus'a gittiğini söyleyen şahıs burada çarşaf görüp aldığını belirterek 'Pelerin gibi kullandım, sonra mekana geçtim. Herkesin üzerinde farklı bir kostüm olduğu için ben de çarşafı kafamı da kapatacak şekilde giydim. Kostüm yarışması yapıldı, herkes sahneye çıkarak kostümünü tanıttı. Ben de yarışmaya katıldım. Sahneye çıktım ancak biraz alkollü olduğum için ve aradan zaman geçmesi sebebiyle sahnede tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA Giriş Tarihi: 20.10.2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 15:31 PAYLAŞ ABONE OL

Ankara'da çarşaf giyerek metroda dolaşan şüpheli, cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde, "Dükkanda çarşafı giydim çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'sosyal deney amaçlı' dedim" şeklinde konuştu. Olay, 17 Ekim günü Ankara'da Sıhhiye-Çayyolu metrosunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, vagonlarda siyah çarşafla dolaşan U.C.G.'nin davranışlarından şüphelenen bir vatandaş, şahsın erkek olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Fotoğraf-DHA O HADSİZİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! İhbar üzerine metro istasyonunda güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi takip etti. Tespit edilen U.C.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli buradaki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. CADILAR BAYRAMI İÇİN KOSTÜM NİYETİNE ALMIŞ! Burada cumhuriyet savcısına ifade veren U.C.G., cadılar bayramı partisine katılmak için kostüm almaya Ulus'a gittiğini ifade ederek, "Bir dükkandan çarşaf bularak aldım. Dükkanda çarşafı giydim çünkü nasıl giyileceğini bilmiyordum. Bana yardım ettiler. Çarşafı satan şahıs neden aldığımı sordu. Ben de 'sosyal deney amaçlı' dedim. Buradan metroya binip ODTÜ durağında indim. A1 kapısından geçerek Fizik Bölümü'ne kadar gittim. Orada çarşafı çıkartıp poşete koydum sonra yurda geçtim. Sonra parti vakti çarşafı yağmurluk gibi üzerime geçirip metroya binerek Kızılay durağında indim. Tunalı'da bulunan mekana da yürüyerek gittim. Metroda bulunduğum esnada ve dışarıda yürüdüğüm esnada sürekli kafam ve yüzüm açıktı. Pelerin gibi kullandım, sonra mekana geçtim. Herkesin üzerinde farklı bir kostüm olduğu için ben de çarşafı kafamı da kapatacak şekilde giydim. Kostüm yarışması yapıldı, herkes sahneye çıkarak kostümünü tanıttı. Ben de yarışmaya katıldım. Sahneye çıktım ancak biraz alkollü olduğum için ve aradan zaman geçmesi sebebiyle sahnede tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum" dedi.