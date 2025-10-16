Haberler Tıkla Haberleri Hatay'da kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaştan acı haber!

Hatay'da kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaştan acı haber!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan iki kişiye ilişkin ekiplerin başlattığı arama çalışması devam ederken şahısların cansız bedenine ulaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2025 20:12
ABONE OL
KAYIP İHBARINDA BULUNULAN İKİ ARKADAŞTAN ACI HABER!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İskenderun ilçesinde 16 yaşındaki Kerem G. ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'dan haber alamayan aileleri 2 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin başlattığı arama çalışması devam ederken, Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde bir motosikletin elektrik direğine çarptığı ihbarı geldi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 31 VE 334 plakalı motosikletin çarptığı elektrik direğinin yakınındaki menfezde Kerem G. ve Demircan'ın cansız bedenini buldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA