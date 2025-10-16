Hatay'da kayıp ihbarında bulunulan iki arkadaştan acı haber!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İskenderun ilçesinde 16 yaşındaki Kerem G. ve 22 yaşındaki Adnan Demircan'dan haber alamayan aileleri 2 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin başlattığı arama çalışması devam ederken, Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde bir motosikletin elektrik direğine çarptığı ihbarı geldi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 31 VE 334 plakalı motosikletin çarptığı elektrik direğinin yakınındaki menfezde Kerem G. ve Demircan'ın cansız bedenini buldu.