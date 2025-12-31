Hangisi Bartın yöresine özgü, mısır unuyla hazırlanan bir çorbanın adıdır?

Bartın yöresine özgü, mısır unuyla hazırlanan çorbanın adı Pumpum Çorbasıdır.

Karadeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan bu çorba; mısır unu, tereyağı ve suyla hazırlanır, sade ama doyurucu yapısıyla bilinir. Özellikle kırsal kesimlerde geleneksel olarak tüketilir.

A Haber Foto Arşiv

Bartın, tarihi dokusu, denizi ve doğal güzellikleriyle yılın her döneminde ilgi gören şehirler arasında yer alıyor. Amasra ve İnkumu başta olmak üzere pek çok noktasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan şehir, mutfak kültürüyle de öne çıkıyor. Bartın'a özgü lezzetlerden biri olan ve kaynarken çıkardığı sesten adını alan Pumpum çorbası, sade malzemeleriyle dikkat çeken geleneksel bir tarif olarak sofralarda yer buluyor.

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

1 kase mısır unu

8 su bardağı su

Yaklaşık 200 gram pastırma

Hazırlanışı

Tereyağı tencereye alınarak eritilir. Yağ tamamen eridikten sonra mısır unu eklenir ve kısık ateşte birkaç dakika kavrulur. Ardından soğuk su ilave edilerek topaklanma olmaması için sürekli karıştırılır. Karışım kaynamaya başlayıp kıvam alana kadar pişirme işlemine devam edilir.

Arzu edilirse bu aşamada bir su bardağı süt eklenebilir. Küçük parçalar halinde doğranan pastırmalar, isteğe bağlı olarak doğrudan ya da kısa süre tavada çevrildikten sonra çorbaya katılır. Birkaç dakika daha kaynatılan çorba ocaktan alınır ve kurutulmuş ekmek parçalarıyla servis edilir.