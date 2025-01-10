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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Balkanlardan kar geliyor

Kış güneşinin etkili olduğu bu günler geride kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu plan yapanları üzen bir uyarıda bulundu. Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının sıcaklıkları 5 derece birden düşüreceği açıklanırken, bazı illerde de kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:14
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Balkanlardan kar geliyor

Son bir haftadır etkili olan güneşli hava yerini Balkanlardan gelen soğuk havaya bırakıyor. Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporunu göre pazar günü kar yağışı Edirne'den giriş yaparak yurdun batısında etkisini göstermeye başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı (Ekran görüntüsü)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların düşeceğini açıkladı (AA)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu

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